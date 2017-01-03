

Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Öte yandan Malatya, Adıyaman, Elazığ, Tunceli ve Bingöl için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.



Malatya, Adıyaman, Elazığ, Tunceli ile Bingöl'de buzlanma ve don bekleniyor







Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın Tunceli ve Bingöl'de akşama kadar aralıklı kar yağışlı, Malatya'da öğleye, Elazığ ve Adıyaman'da ise akşama kadar aralıklı kar yağışlı ve karla karışık yağmurlu olacağı tahmin ediliyor.







Sıcaklıklarda önemli değişikliğin beklenmediği bölgede, yağışların ardından havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.







İllerde sabah ile gece saatlerinde buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus bekleniyor. İlgililer ve vatandaşların, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranması gerekiyor.







Bugün hava nasıl olacak







Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.







Yağışların; Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu' nun batısında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'da güney yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Ülkenin iç ve doğu kesimlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.







Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı bölgelerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer bölgelerde öenmli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.







Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da yer yer kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.







kaynak:yenişafak