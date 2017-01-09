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METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL İÇİN UYARI


METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL İÇİN UYARI
Tarih : 09 Ocak 2017, 09:16
Puan Ver : Meteoroloji'den İstanbul İçin Uyarı(5/10)5


TERMOMETRE -4 DERECEYİ GÖSTERDİ



Cuma gününden itibaren İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı bu gece de devam etti. Kar yağışıyla beraber sabah saatlerinde hava sıcaklığında da büyük düşüş yaşandı.



Gaziosmanpaşa Meydanı'nda bulunan termometre saat 04.47'de -4 dereceyi gösterdi. Mahalle aralarındaki araçların üstlerinin tamamen karla kaplandığı gözlenirken, yol kenarlarında ise park edilmiş çok sayıda araç olduğu görüldü.



Öte yandan Büyükşehir Belediyesi de yaşanabilecek kazalara karşı tüm sürücüleri önlem almaya davet ederek, gece boyunca uyarılarına devam etti.



 



kaynak:hürriyet








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