METEOROLOJİ'DEN İSTANBULLULARA UYARI: ÇOK KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR
Meteoroloji, İstanbul için çok kuvvetli sağanak yağmur uyarısı yaptı. Uyarıda, dün öğle saatlerinden sonra başlayan yağışın bugün de etkisini artıracağı belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden apılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Çankırı çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, İstanbul ile öğle saatlerinden itibaren Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞIN NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde azalacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, ve Batı Karadeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 Km/sa), güneydoğu kesimlerde güney yönlerden (30-50km/sa) esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu 25
İstanbul: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
İzmir: Parçalı az bulutlu 26
Bursa: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Adana: Parçalı ve az bulutlu 33
Antalya: Az bulutlu 28
Samsun: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı 24
Trabzon: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 25
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı 22
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 31
Kaynak: haberinburada
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