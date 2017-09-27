METEOROLOJİDEN KORKUTAN UYARI! MARMARA'YA ŞİDDETLİ FIRTINA GELİYOR
Meteorolojiden yapılan açıklamada, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına beklendiği belirtilerek, vatandaşların dikkatli olmaları istendi.
"SEL VE ÇATI UÇMALARINA KARŞI DİKKAT EDİLMELİ"
Açıklamada, "Rüzgarın yarın (Perşembe) Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına (50-75 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması vb.) dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.
CUMARTESİ'NE KADAR DEVAM EDECEK
Fırtınanın 30.09.2017 Cumartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Kaynak: haberinburada
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