Altın 6 Haftanın En Düşüğünde
Cezaevindeki Demirtaş'a Bir Kötü Haber Daha!
Efsanelerden Trump Gideri!
Galatasaray'dan Hakem İsyanı!
'mesajım Enosis Hayali Kuranlaradır'
Ağrıyan Diş İçin Sakın Kullanmayın Çünkü…
Hdp Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın Milletvekilliği Düştü
Dev Projemize Bir Talip Daha!
Psikiyatristler Fetö'cü Hainlerin İlk Sözleri...
Hamza Hamzaoğlu'ndan Fenerbahçe İddialarına Cevap!
Gaziosmanpaşa'da Kahvehaneye Silahlı Saldırı
Otomobil Devi Satılıyor! İşte Değeri
Suudi Arabistan'dan Flaş Suriye Kararı!
Acun Açıkladı! Resmen Ezdi Geçti...
İstanbul Valisi Şahin'den 'bekçi' Açıklaması
Hdp'li İdris Baluken Gözaltına Alındı
Eş Katili Cezaevinde İntihar Girişiminde Bulundu
Kadınların O Sorununu Ortadan Kaldırıyor
Krasnodar Kafilesi İstanbul'a Geldi!
Hdp'li Konca'nın Yargılanmasına Başlandı

METEOROLOJİDEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI


METEOROLOJİDEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Tarih : 15 Ocak 2017, 09:00
Puan Ver : Meteorolojiden Kuvvetli Yağış Uyarısı(6/10)5


Yağışların, Muğla merkez ve Ula, Milas, Datça, Marmaris, Köyceğiz, Isparta'nın Gönen, Atabey ve Uluborlu ilçelerinde zaman zaman kuvvetli olacağı belirtildi.



İç kesimlerde orta, yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayı görüleceği ifade edilen açıklamada, vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.








Etiketler: Meteorolojiden  Kuvvetli  Yağış  Uyarısı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER