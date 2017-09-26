Amerika'da metro kapısının dışına tutunarak seyahat eden gencin rahatlığı pes dedirtti. Ölümle dans eden gencin o anları kameraya yansıdı.

Amerikalı genç, metro kapısının dışına asılarak ölüme meydan okudu.

ÖLÜMÜ UMURSAMADI

Amerika'da tam olarak ne zaman çekildiği belli olmayan videoda bir gencin, seyir halindeki metronun dış kapısına asılarak seyahat ettiği görülüyor. Metro seyehatini havadar bir şekilde yapmayı tercih eden gencin ölmeyi umursamaması dikkat çekiciydi.

"GANGSTER" DİYEREK DALGA GEÇTİ

Başka birinin ise, gencin yersiz cesurluğuyla dalga geçerek tebrik etmesi, izleyenleri güldürdü. Gence "gangster" diyen kişinin esprili bir şekilde tebrik ettiği görülüyor.

Polis kimliği belirlenmeyen gencin kimliğine ulaşmak için çalışma başlattı. Eylül ayında başka bir gençte macera için asılldığı metrodan dengesini kaybedip yere düşüp ağır yaralanmıştı.

Kaynak: haberinburada