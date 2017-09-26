METRO VE MARMARAY SEFERLERİ SAAT 01.00'E KADAR UZATILDI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi metro ve Marmaray seferlerine maç ayarı yaptı.
SEFERLER 01:00'E KADAR UZATILDI
Bu akşam oynanacak Beşiktaş - Leipzig Şampiyonlar Ligi maçı nedeniyle tüm raylı sistem hatları ve Marmaray seferleri 01.00'e kadar uzatıldı.
İBB, DUYURUYU YAPARAK BEŞİKTAŞ'A BAŞARI DİLEDİ
İBB'den yapılan açıklamada, "Bugün 21: 45'te Vodafone Park'ta Beşiktaş - RB Leipzig arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi mücadelesi dolayısıyla Marmaray dahil tüm raylı sistem hatlarımızda seferler 01.00'e kadar uzatılmıştır. Temsilcimiz Beşiktaş'a başarılar dileriz" denildi.
Kaynak: haberinburada
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