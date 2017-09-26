İstanbul Büyükşehir Belediyesi metro ve Marmaray seferlerine maç ayarı yaptı.

SEFERLER 01:00'E KADAR UZATILDI

Bu akşam oynanacak Beşiktaş - Leipzig Şampiyonlar Ligi maçı nedeniyle tüm raylı sistem hatları ve Marmaray seferleri 01.00'e kadar uzatıldı.

İBB, DUYURUYU YAPARAK BEŞİKTAŞ'A BAŞARI DİLEDİ

İBB'den yapılan açıklamada, "Bugün 21: 45'te Vodafone Park'ta Beşiktaş - RB Leipzig arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi mücadelesi dolayısıyla Marmaray dahil tüm raylı sistem hatlarımızda seferler 01.00'e kadar uzatılmıştır. Temsilcimiz Beşiktaş'a başarılar dileriz" denildi.

Kaynak: haberinburada