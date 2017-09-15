Bursa metrosunda dün akşam saatlerinde vagonlardan yükselen yoğun duman paniğe neden oldu. Metrodaki yolcular tahliye edilirken, dumanın aşırı ısınan balatalardan kaynaklandığı öğrenildi.

VATANDAŞLAR PANİK OLDU, TREN BOŞALTILDI

Edinilen bilgiye göre, olay, Bursa'nın en önemli toplu ulaşım aracı olan Bursa Ray'ın Merinos istasyonunda yaşandı. İstasyona yanaşan trenden yayılan yoğun duman nedeniyle metrodaki vatandaşlar panik oldu. Vagonların kapıları açıldıktan sonra görevliler vatandaşların treni boşaltmalarını istedi.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Görevliler tüm yolcuları tahliye ederken, dumanın neden kaynaklandığı da araştırmaya başladı. Olası bir yangın ihtimali üzerine yangın söndürme tüpleriyle vagonlar tek tek kontrol edildi.

DUMANIN ISINAN BALTALARDAN KAYNAKLANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Dumanın ısınan balatalardan kaynaklandığının anlaşılmasının üzerine tren, yolcu almadan bir sonraki istasyona devam etti. Uzun süre metro istasyonunu kaplayan duman dağılmazken, yolcular dumandan etkilenmeden gelen diğer tren ile yollarına devam ettiler.

Paniğe neden olan olay bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: haberinburada