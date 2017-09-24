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MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU, ABD'DE TUTUKLU BULUNAN SİNAN NARİN VE EYÜP YILDIRIM'I ZİYARET ETTİ


Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'de Tutuklu Bulunan Sinan Narin ve Eyüp Yıldırım'ı Ziyaret Etti
Tarih : 24 Eylül 2017, 01:20
Puan Ver : Mevlüt Çavuşoğlu, Abd'de Tutuklu Bulunan Sinan Narin Ve Eyüp Yıldırım'ı Ziyaret Etti(7/10)3

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mayıs ayındaki Washington ziyareti sırasında Türk hayetine saldırı düzenleyen PKK'lı teröristlere müdahale ettiği için tutuklanan Sinan Narin ve Eyüp Yıldırım'ı cezaevinde ziyaret etti.

"MİLLETİMİZİN SEVGİ VE SELAMINI İLETTİK"

Konuyla ilgili paylaşımda bulunan Çavuşoğlu "Washington'da yargılanması devam eden Sinan Narin ve Eyüp Yıldırım kardeşlerimizi ziyaret ederek, Milletimizin sevgi ve selamlarını ilettik" ifadelerini kullandı.

12 KORUMA HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARDILAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 16 Mayıs'taki Washington ziyareti sırasında Türk Büyükelçiliği rezidansı önünde toplanan PKK yandaşları Türk heyetine saldırmış, rezidans önündeki Türkler ve koruma polisleri terör yandaşlarına müdahale etmişti.

Washington Emniyeti, 12 Türk koruma polisi hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, olayı haftaiçi gerçekleştirdiği ABD ziyaretinde tekrar gündeme getirerek ABD Başkanı Trump ile görüşmüştü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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