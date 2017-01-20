MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU'NDAN 'ŞIKIDIM' SİPARİŞİ
Enbe Orkestrası, uçak kazasında 64 üyesini kaybeden Kızıl Ordu Korosu anısına İstanbul ve Moskova'da vereceği konserlerin hazırlıklarını sürdürüyor.
Dışişleri Bakanlığı'nın organize edeceği konser için repertuvar çalışmaları devam ederken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan şarkı siparişi geldi.
KORO DEFALARCA SESLENDİRMİŞTİ
Bakan Çavuşoğlu, ‘Kalinka', ‘Katyusha' gibi Kızıl Ordu Korosu klasikleri ve Türkçe şarkıların seslendirileceği konserde, Megastar Tarkan'ın ‘Şıkıdım' parçasının da yer almasını istedi.
Talep üzerine şef Behzat Gerçeker, koronun birçok kez seslendirdiği şarkıyı repertuvara aldı.
Tarkan'ın ‘Şıkıdım' şarkısı koronun en sevilen performansları arasında yer alıyordu.
St. Petersburg Filarmoni Orkestası'nın müzik direktörü Yuri Temirkanov'un da konuk sanatçı olarak katılacağı konserle ilgili Gerçeker, “İki ülke arasındaki dostluk bu konserlerle daha da pekişecek. Bu nedenle gururluyuz” diye konuştu.
kaynak:haberler
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar