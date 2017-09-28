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Mevlüt Uysal'ın İBB Başkan Adayı Seçilmesine Başbakan'dan İlk Yorum

MEVLÜT UYSAL'IN İBB BAŞKAN ADAYI SEÇİLMESİNE BAŞBAKAN'DAN İLK YORUM

Başbakan Yıldırım'dan İBB adayı Mevlüt Uysal için ilk yorum: Seçimin ardından göreve başlayacak, güzel işler yapacaktır.

Tarih : 28 Eylül 2017, 16:50
Puan Ver : Mevlüt Uysal'ın İbb Başkan Adayı Seçilmesine Başbakan'dan İlk Yorum(5/10)1

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylığına Mevlüt Uysal'ın seçilmesiyle ilgili açıklama yaptı. Yıldırım, "Geniş bir danışma sonucu belirlendi. Seçimin ardından göreve başlayacak, güzel işler yapacaktır." dedi.

"İLERİSİ İÇİN DE ŞANS GETİRECEKTİR"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım, "Bu belirlemeyi yaparken teşkilatlarımız, milletvekillerimiz, belediye meclis üyelerimiz ile istişare gerçekleşti. Sonunda Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal oldu. Bugün seçim yapılacak ve inşallah Mevlüt Uysal göreve başlayacak. Mevlüt Bey Başakşehir'de başarılı bir belediye başkanımız. Büyükşehir'de de başarılı işler yapacaktır. Yaptığı hizmetler de onun ilerisi için de büyük şans getirecektir" dedi.

"ONLARA GEREKLİ İŞLEMLERİ YAPACAĞIZ"

Başbakan Yıldırım, "Belediye başkanlarımızın vatandaşın beklentilerine, ihtiyaçlarına, taleplerine azami özeni göstermesini bekliyoruz. Bu konuda zafiyet içinde olan varsa, bazı şayialar, usulsüzlük gibi konularla anılan belediyelerimiz varsa, yönettiği şehirden kopuk başkanlarımız varsa tabii ki onlara gerekli işlemleri yapacağız. Bu sadece AK Partili belediyelerle de sınırlı değil. Hangi partiden olursa olsun yanlış yapanın üzerine kararlıkla gidilecek." diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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