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MHP LİDERİ BAHÇELİ, BAĞDAŞ KURUP YER SOFRASINA OTURDU


MHP Lideri Bahçeli, Bağdaş Kurup Yer Sofrasına Oturdu
Tarih : 09 Eylül 2017, 14:30
Puan Ver : Mhp Lideri Bahçeli, Bağdaş Kurup Yer Sofrasına Oturdu(7/10)3

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir dizi açılış ve temel atma töreni için Isparta'ya geldi. Karayolu ile kente gelen Bahçeli, MHP Isparta İl Teşkilatı tarafından üniversite karşılandı.

PARTİLİLERLE TEK TEK TOKALAŞTI

Oluşan uzun kuyrukta kendisini bekleyen partililerle tek tek tokalaşan Bahçeli, daha sonra MHP'li Isparta Belediyesi'ni ziyaret etti.

MAĞAZA AÇILIŞI YAPTI

Basına kapalı gerçekleştirilen kısa süreli toplantının ardından Bahçeli, hazırolda bekleyen zabıtaları selamladı. Devlet Bahçeli, Belediye Caddesi'nden yürüyerek, Ispartalı girişimci kadınlar ve Isparta Belediyesi'nin desteği ile oluşturulan Elizi Mağazası'nın açılışını gerçekleştirdi. Vatandaşların Bahçeli'ye büyük ilgi gösterdiği görüldü.

BAĞDAŞ KURUP YER SOFRASINDA YEMEK YEDİ

Bahçeli'ye daha sonra yöresel yiyecekler ikram edildi. Bahçeli partililerle birlikte yer sofrasına oturdu ve yemekleri yedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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