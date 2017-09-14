MHP TEKİRDAĞ İL BAŞKANLIĞI'NDAN İSTİFA AÇIKLAMASI: TAMAMEN YALAN!
MHP Tekirdağ İl Başkanı Koray Önsel basında çıkan istifa haberlerine ilişkin açıklama yaparak, 640 istifa iddiasının asılsız olduğunu, sadece 43 kişinin partiden ayrıldığını belirtti.
MHP Tekirdağ İl Başkanı Koray Önsel basında çıkan istifa haberlerine ilişkin açıklama yaptı.
ESKİ İL BAŞKANI İSTİFA AÇIKLAMASI YAPMIŞTI
Önsel, partisinin il başkanlığında düzenlenen toplantıda, MHP Eski İl Başkanı Enes Kaplan ve berberindeki bir grubun istifa açıklamasından sonra bir açıklama yapma gereği duyduklarını belirtti.
"İSTİFA SAYISI 640 DEĞİL 43"
Basında yer alan "640 kişi MHP'den istifa etti" gibi haberlerin gerçeği yansıtmadığını aktaran Önsel, şöyle konuştu:
"Seçim merkezlerine ulaşan bir belge veya dilekçe olmadı. Partimiz gelene de gidene de açıktır. Genel merkezimizle seçim merkezimizle il ve ilçe teşkilatlarımızla bir görüşme yaptık. Bu görüşmelerde 640 değil, 43 istifa olduğu belirlendi. Türkiye genelinde Milliyetçi Hareket Partisi'ne karşı bir algı oluşturuluyor. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin de dediği gibi Milliyetçi Hareket Partisi'nin kapısı herkese açıktır. İsteyen girer isteyen de çıkar. Kimseyi zorla üye yapma gibi ya da çıkarma gibi bir durumumuz yoktur. Bizim adam kaybetmek adam harcamak gibi bir çalışma yöntemimiz de yoktur."
Kaynak: haberinburada
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