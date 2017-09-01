Olay Görüntüler! Fabri, Sarhoş Halde Sigara Alırken Görüntülendi
Meltem'in Sevgilisi Olduğunu Öğrenen Haluk, Afallayıp Kaldı
Canlı Yayında Gözleri Dolu Dolu Hamileyim Dedi
Fenerbahçe İlk Transferini Gerçekleştirdi!
Rusya, Türk Akımı'na 3,2 Milyar Dolar Yatırım Yapacak
30 Yıllık Balıkçı, Ağına Takılan 523 Kiloluk Orkinosu Görünce Şok Oldu
Mourinho'dan Ibrahimovic Açıklaması: Artık Sonuna Geldi
200 Yıllık İngiliz Devi Resmen Battı
Ntv'nin Güzel Spikeri, Bozdağ Haberini Sunarken Zor Anlar Yaşadı
Orlando City, Larin Transferi İçin Beşiktaş'a Karşı Neymar'ın Avukatını Tuttu
Zombie Şarkısıyla Tanınmıştı! Ünlü Yıldızdan Hayranlarını Yıkan Haber
Suudi Prenslerin Tutulduğu Otel, Yeniden Hizmete Açılıyor
Bilette Yeni Dönem Başlıyor! Havacılık İçin Sanal Para Geliştirildi
Ak Parti'nin İstanbul'daki Kalesi Sultanbeyli'de 400 Yataklı Hastane Hizmete Başladı
Arda Turan İlk Antrenmanına Çıktı
80 Yaralı! Öğrenciler Borsaya Gezi Düzenledi, Yürüdükleri Kat Bir Anda Çöktü
Rıza Çalımbay: Novak Ve Remy Gündemimizde Yer Alıyor
Arda Turan'ın Forma Numarası Belli Oldu
Kaza Takip Tutanağı Artık Akıllı Telefonlardan Da Doldurulacak
İflas Eden Hava Yolu Şirketi, Borçlarını Kalpli Çikolatayla Ödeyecek

MHP, Yüzlerce Üyeni Partiden İstifa Etmesinden Memnun: Hayırlı Olmuştur

MHP, YÜZLERCE ÜYENİ PARTİDEN İSTİFA ETMESİNDEN MEMNUN: HAYIRLI OLMUŞTUR

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Meral Akşener'in kuracağı partiye katılmak için partiden istifa edenlerle ilgili, "Bu kişilerin partimizden istifası oldukça hayırlı olmuştur" dedi.

Tarih : 01 Eylül 2017, 21:40
Puan Ver : Mhp, Yüzlerce Üyeni Partiden İstifa Etmesinden Memnun: Hayırlı Olmuştur(9/10)5

MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, partisinin Manisa İl Başkanlığı'nın düzenlediği bayramlaşma törenine katıldı.

"TÜRKİYE DAHA SICAK GÜNLERE HAZIR OLMALIDIR"

Burada konuşan Akçay, 25 Eylül'de Barzani'nin Kerkük'ü de içeren bağımsızlık referandumu yapacak olmasına sert çıktı. Akçay, "Türkiye çok daha sıcak günlere hazır olmalıdır. Biz, MHP olarak bu tutumu protesto ediyoruz. Irak'ta bir referandumu, hele hele Kerkük'ü de içine alacak bir referandumu kabul etmemiz mümkün değildir" dedi.

"MHP BU İSTİFALARLA DAHA DA GÜÇLENECEKTİR"

Meral Akşener'in kuracağı partiye geçmek için MHP'den istifa edenlerle ilgili olarak da Akçay, istifa edenlerin sayılarının abartıldığını ve doğru olmadığını söyledi. Akçay, "Şu an itibari ile acaba kaç kişi istifa etmiştir? Henüz elimize ulaşan istifa dilekçesi yok. Yani bunlar afaki, şişirme rakamlardır. İstifa ettiğini söyleyen kişilerden birkaçı, geçtiğimiz aylarda da istifa ettiğini söylemişti. Bir adam kaç defa istifa eder? İstifa ettiği söylenen kişilerden bazılarının da istifa ettiğinden haberi yok. Ayrıca kurulacağı ifade edilen partinin ismi konusunda bile anlaşamadılar. Kendileri isim konusunda anlaşamamışken, işaretlerde de anlaşamayacakları bellidir. Bozkurt ülkücülerin, MHP'nin işaretidir. Ülkücülük MHP'de yapılır. Biz MHP'yiz. MHP ile hukuki bağı kalmamışların aynı anda ülkücülüğü, milliyetçiliği nasıl terk ettiklerini ibretlik şekilde görüyoruz. Fakat bu istifa eden bazı kişilere baktığımızda bu kişilerin istifası partimiz açısından oldukça hayırlı olmuştur. Bu durum, MHP'nin daha da güçlenmesine vesile olacaktır. Bunlar çeşitli dönemeçlerde, zor zamanlarda, seçimlerde daima çelme atmaya, partinin başarısızlığı için çalışan unsurlardır. MHP bu unsurlardan ayıklanıyor. 'Bunlar acaba millette bir duygu uyandırabilir miyiz' diyerek, yalanla, dolanla, şişirme rakamlarla faaliyet yürütmeye çalışıyorlar" diye konuştu.

"DAHA DA BETER OLACAKLAR"

MHP'den daha önce ayrılanların çeşitli partiler kurduklarını, ancak kurulan partilerin isimlerinin bile hatırlanmadığını savunan Akçay, "Aydınlık Türkiye Partisi diye bir parti bulunduğundan çoğu kişinin haberi yok. Büyük Birlik Partisi'nin durumunu biliyorsunuz. Bunların durumu onlardan da beter olacaktır" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Mhp  Yüzlerce  Üyeni  Partiden  İstifa  Etmesinden  Memnun  Hayırlı  Olmuştur    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER