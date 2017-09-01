MHP, YÜZLERCE ÜYENİ PARTİDEN İSTİFA ETMESİNDEN MEMNUN: HAYIRLI OLMUŞTUR
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Meral Akşener'in kuracağı partiye katılmak için partiden istifa edenlerle ilgili, "Bu kişilerin partimizden istifası oldukça hayırlı olmuştur" dedi.
MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, partisinin Manisa İl Başkanlığı'nın düzenlediği bayramlaşma törenine katıldı.
"TÜRKİYE DAHA SICAK GÜNLERE HAZIR OLMALIDIR"
Burada konuşan Akçay, 25 Eylül'de Barzani'nin Kerkük'ü de içeren bağımsızlık referandumu yapacak olmasına sert çıktı. Akçay, "Türkiye çok daha sıcak günlere hazır olmalıdır. Biz, MHP olarak bu tutumu protesto ediyoruz. Irak'ta bir referandumu, hele hele Kerkük'ü de içine alacak bir referandumu kabul etmemiz mümkün değildir" dedi.
"MHP BU İSTİFALARLA DAHA DA GÜÇLENECEKTİR"
Meral Akşener'in kuracağı partiye geçmek için MHP'den istifa edenlerle ilgili olarak da Akçay, istifa edenlerin sayılarının abartıldığını ve doğru olmadığını söyledi. Akçay, "Şu an itibari ile acaba kaç kişi istifa etmiştir? Henüz elimize ulaşan istifa dilekçesi yok. Yani bunlar afaki, şişirme rakamlardır. İstifa ettiğini söyleyen kişilerden birkaçı, geçtiğimiz aylarda da istifa ettiğini söylemişti. Bir adam kaç defa istifa eder? İstifa ettiği söylenen kişilerden bazılarının da istifa ettiğinden haberi yok. Ayrıca kurulacağı ifade edilen partinin ismi konusunda bile anlaşamadılar. Kendileri isim konusunda anlaşamamışken, işaretlerde de anlaşamayacakları bellidir. Bozkurt ülkücülerin, MHP'nin işaretidir. Ülkücülük MHP'de yapılır. Biz MHP'yiz. MHP ile hukuki bağı kalmamışların aynı anda ülkücülüğü, milliyetçiliği nasıl terk ettiklerini ibretlik şekilde görüyoruz. Fakat bu istifa eden bazı kişilere baktığımızda bu kişilerin istifası partimiz açısından oldukça hayırlı olmuştur. Bu durum, MHP'nin daha da güçlenmesine vesile olacaktır. Bunlar çeşitli dönemeçlerde, zor zamanlarda, seçimlerde daima çelme atmaya, partinin başarısızlığı için çalışan unsurlardır. MHP bu unsurlardan ayıklanıyor. 'Bunlar acaba millette bir duygu uyandırabilir miyiz' diyerek, yalanla, dolanla, şişirme rakamlarla faaliyet yürütmeye çalışıyorlar" diye konuştu.
"DAHA DA BETER OLACAKLAR"
MHP'den daha önce ayrılanların çeşitli partiler kurduklarını, ancak kurulan partilerin isimlerinin bile hatırlanmadığını savunan Akçay, "Aydınlık Türkiye Partisi diye bir parti bulunduğundan çoğu kişinin haberi yok. Büyük Birlik Partisi'nin durumunu biliyorsunuz. Bunların durumu onlardan da beter olacaktır" dedi.
Kaynak: haberinburada
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