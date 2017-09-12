MHP'DE İSTİFALAR SÜRÜYOR! 270 KİŞİ DAHA İSTİFA ETTİ!
Tekirdağ'da aralarında 3 belediye meclisi üyesinin de bulunduğu 270 kişi MHP'den istifa ederek, Meral Akşener'in kuracağı partiye katılacağını açıkladı.
Tekirdağ'da MHP'den aralarında 3 belediye meclisi üyesinin de bulunduğu 270 kişi partilerinden istifa etti. Tekirdağ eski MHP İl Başkanı Enes Kaplan, Meral Akşener'in kuracağı partiye katılacaklarını söyledi.
İSTİFA DİLEKÇLERİNİ SUNDULAR
Tekirdağ'da aralarında daha önce partiden istifa eden MHP eski İl Başkanı Esnes Kaplan, eski Merkez İlçe Başkanı Sertaç Alkaya ile halen görevde olan merkez Süleymanpaşa Belediyesi'nin MHP'li Meclis üyeleri Haluk Yılmaz, Rüştü Özgün ve Ali Darıcı'nın da aralarında bulunduğu 270 üye partilerinden istifa etti. İstifa eden partililer Tekirdağ Yüksek Seçim Kurulu'na giderek istifa dilekçelerini sundu.
"MHP'DE YAPACAK BİR ŞEY KALMADI"
İstifa işlemlerinin ardından grup adına konuşan MHP eski Tekirdağ İl Başkanı Enes Kaplan, "1 Kasım seçimlerinden sonra 17 ay parti içinde muhalefet ettik. Ancak sonuca ulaşamadık. Bu süreçte bizlere her türlü hakareti yapan üst yöneticilerin olduğu MHP'de yapacak bir şey kalmadığı gibi, MHP'nin de yapacağı bir şey kalmadığı inancına vardık. Bu nedenle MHP'den istifa ediyoruz. Derdimiz Türkiye, kaygımız Türkiye" dedi.
MERAL AKŞENER'İN KURACAĞI PARTİYE KATILACAKLAR
Kaplan, istifalarının ardından MHP'den ihraç edilen Meral Akşener'in yeni kuracağı partiye katılacaklarını belirterek, "Mecliste 80 milletvekilinden 40 milletvekiline düşmüş başarısız bir genel merkezin, söylem ve eylemlerinin tam tersi istikamette hareket ettiğinden dolayı Milliyetçi Hareket Partisi içerisinde bizler muhalefete başladık. Bizlerin haklı olan mücadelemizde genel kurul yaptırmadılar ve 655 adet verilen imzayı kaile almadılar. Tüzüğe uymadılar. Sayın genel başkanımızın daha önce bizlere söylediği, 'Ver Bilal'i, al Hilal'i' diye söylemleri vardı. Ama ne Bilal'i alabildik nede Hilal'i aldık. Bizler bu saten sonra Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu ülkeye yapacağı hiçbir şeyin olmadığına inandığımızdan dolayı, MHP'den istifa ediyoruz. İstifamızdan sonra sayın Meral Akşener'in yeni kuracağı partiye üye olacağız" dedi.
Kaynak: haberinburada
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