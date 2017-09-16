MHP'DEKİ ÇATLAK MERSİN'E SIÇRADI, 150 PARTİLİ İSTİFA ETTİ
Mersin'in Mut ilçesinde Meral Akşener'in kuracağı partiye katılmak için aralarında eski ilçe başkanların da bulunduğu 150 kişilik bir grup, MHP'den istifa etti.
ATATÜRK ANITI ÖNÜNDE AÇIKLADILAR
Mut Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden ayrılan Belediye Meclis Üyesi Özgür Demirdağ, eski ilçe başkanları, eski meclis üyeleri ve delegelerin de aralarında bulunduğu partililer, Atatürk Anıtı önünde bir araya geldi.
AKŞENER'E DESTEK İÇİN İSTİFA ETTİLER
MHP Mut eski ilçe başkanlarından Muhammet Kayhan, istifa kararı almalarının hiç kolay olmadığını söyledi. Kayhan, Meral Akşener'in liderliğindeki harekete destek olmak üzere 150 arkadaşıyla birlikte MHP'den istifa ettiklerini söyledi.
BOLU'DA 400 KİŞİ İSTİFA ETMİŞTİ
Bolu'da da aralarında eski il başkanı, ilçe başkanı, belediye başkan adayı, milletvekili adaylarının bulunduğu 400 kişi MHP'den istifa etmişti.
Kaynak: haberinburada
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