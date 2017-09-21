AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM Genel Kurulu'nun, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi için 23 Eylül Cumartesi saat 16.00'da olağanüstü toplantıya çağrıldığını açıklamıştı.

"TAM KADRO KATILACAĞIZ"

Elitaş'ın açıklamasına ilk tepki MGP'den geldi. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, MHP Grubu'nun 23 Eylül Cumartesi tam kadro Genel Kurul'da olacağını söyledi.

"OYUMUZ OLUMLU YÖNDE OLACAK"

Tezkereye olumlu oy vereceklerini bildiren Akçay, "Bu, yapılması planlanan referanduma karşı TBMM'den verilecek kararlı ve güçlü ses olacaktır." dedi.

"REFERANDUMA VERECEĞİMİZ CEVABI BÜTÜN DÜNYA GÖRECEK"

Olağanüstü toplantıda Irak ve Suriye tezkerelerinin görüşüleceğini belirten Akçay, "25'inde yapılması istenen referanduma karşı, TBMM'nin Türk milleti adına vereceği kuvvetli ve kararlı adımı bütün dünya görecek." diye konuştu.

Kaynak: haberinburada