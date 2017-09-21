Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
Moussa Sow'dan Fenerbahçe Mesajı
Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
Serdar Aziz'den Igor Tudor'a Olay Gönderme!
Barcelona'nın Yeni Transferinden İlginç Hareket!
Liverpool Nefes Kesen Maçta Manchester City'i 4-3 Mağlup Etti
Cesur Fotoğraflar! İnsanlar İlk Kez Vücutlarındaki Sırları Gösterdi
Vefalı Eşten Yürek Yakan Sözler: Yatalak Kalsaydı, Yine Benim Olsaydı
Inter'in Yıldızından Galatasaray Cevabı!
Fenerbahçeli Giuliano Yeniden Rusya Yolcusu Olacak
Adnan Oktar'ın Kediciği, İç Çamaşırıyla Dans Etti
Erdoğan'dan Milli Sporcuya Sürpriz Ziyaret!
Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
Arsenal'den Sürpriz Alexis Sanchez Kararı! Transfer Mi Olacak
Milli Kadın Basketbolcu Işıl Alben, Arda Turan'a İthafen Paylaşım Yaptı
Galatasaray, Hagi'nin Takımı Vitorul'u 2-0 Mağlup Etti
Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
Fatih Tekke'ye Geri Dön Çağrısı!
Rus Ekibi Ska Khabarosvk, Antalya Kampı İçin 10 Bin 777 Km Yol Geldi!
Çin'den Beşiktaş'ın Golcüsüne Dev Teklif!

MHP'DEN TEZKEREYE TAM DESTEK: TAM KADRO GELİP EVET DİYECEĞİZ


MHP'den Tezkereye Tam Destek: Tam Kadro Gelip Evet Diyeceğiz
Tarih : 21 Eylül 2017, 22:00
Puan Ver : Mhp'den Tezkereye Tam Destek: Tam Kadro Gelip Evet Diyeceğiz(8/10)4

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM Genel Kurulu'nun, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi için 23 Eylül Cumartesi saat 16.00'da olağanüstü toplantıya çağrıldığını açıklamıştı.

"TAM KADRO KATILACAĞIZ"

Elitaş'ın açıklamasına ilk tepki MGP'den geldi. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, MHP Grubu'nun 23 Eylül Cumartesi tam kadro Genel Kurul'da olacağını söyledi.

"OYUMUZ OLUMLU YÖNDE OLACAK"

Tezkereye olumlu oy vereceklerini bildiren Akçay, "Bu, yapılması planlanan referanduma karşı TBMM'den verilecek kararlı ve güçlü ses olacaktır." dedi.

"REFERANDUMA VERECEĞİMİZ CEVABI BÜTÜN DÜNYA GÖRECEK"

Olağanüstü toplantıda Irak ve Suriye tezkerelerinin görüşüleceğini belirten Akçay, "25'inde yapılması istenen referanduma karşı, TBMM'nin Türk milleti adına vereceği kuvvetli ve kararlı adımı bütün dünya görecek." diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Mhp  Den  Tezkereye  Tam  Destek  Tam  Kadro  Gelip  Evet  Diyeceğiz    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER