MHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI PARTİSİNDEN İHRAÇ EDİLDİ!
Elazığ'da MHP'li Ağın Belediye Başkanı Yılmaz Serttaş partisinden ihraç edildi.
MHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen MHP'li Ağın Belediye Başkanı Yılmaz Serttaş partisinden ihraç edildi.
AÇIKLAMA, MHP ELAZIĞ İL BAŞKANLIĞINDAN GELDİ
MHP Elazığ İl Başkanı Oğuzhan Demir, yazılı bir açıklama yaparak, Ağın Belediye Başkanı Yılmaz Serttaş'ın partiden ihraç edildiğini bildirdi.
4 AĞUSTOS'TA DİSİPLİNE SEVK EDİLMİŞTİ
Demir açıklamasında, "Bilindiği gibi 4 Ağustos 2017 tarihinde Ağın Belediye Başkanı Yılmaz Serttaş'ın partimizden kesin ihraç talebi ile başlatılan disiplin soruşturması, 21 Eylül 2017 tarihinde yapılan İl Yönetim Kurulu toplantısında karara bağlanarak, parti tüzüğümüzün 78/4 C, D, E, H maddeleri gereğince kesin ihraç talebiyle İl Disiplin Kuruluna tedbirli olarak sevk edilmiştir. İl Disiplin Kurulunun 23 Eylül 2017 tarihinde yapılan toplantısında ise Serttaş'ın Milliyetçi Hareket Partisi'nden kesin çıkarılma talebiyle alakalı tedbirli olarak sevk edilme talebi onanmış ve tedbirli olarak partimizden ihraç edilmiştir" dedi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
- Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
- Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
- Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
- Verem Ve Sspe Hastalarına Tedavi Ve Bakım İçin Ayda Bin 683 Lira Verilecek
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar