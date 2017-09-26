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mhp'li belediye başkanı partisinden ihraç edildi!

MHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI PARTİSİNDEN İHRAÇ EDİLDİ!

Elazığ'da MHP'li Ağın Belediye Başkanı Yılmaz Serttaş partisinden ihraç edildi.

Tarih : 26 Eylül 2017, 00:40
Puan Ver : Mhp'li Belediye Başkanı Partisinden İhraç Edildi!(8/10)8


MHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen MHP'li Ağın Belediye Başkanı Yılmaz Serttaş partisinden ihraç edildi.



AÇIKLAMA, MHP ELAZIĞ İL BAŞKANLIĞINDAN GELDİ



MHP Elazığ İl Başkanı Oğuzhan Demir, yazılı bir açıklama yaparak, Ağın Belediye Başkanı Yılmaz Serttaş'ın partiden ihraç edildiğini bildirdi.



4 AĞUSTOS'TA DİSİPLİNE SEVK EDİLMİŞTİ



Demir açıklamasında, "Bilindiği gibi 4 Ağustos 2017 tarihinde Ağın Belediye Başkanı Yılmaz Serttaş'ın partimizden kesin ihraç talebi ile başlatılan disiplin soruşturması, 21 Eylül 2017 tarihinde yapılan İl Yönetim Kurulu toplantısında karara bağlanarak, parti tüzüğümüzün 78/4 C, D, E, H maddeleri gereğince kesin ihraç talebiyle İl Disiplin Kuruluna tedbirli olarak sevk edilmiştir. İl Disiplin Kurulunun 23 Eylül 2017 tarihinde yapılan toplantısında ise Serttaş'ın Milliyetçi Hareket Partisi'nden kesin çıkarılma talebiyle alakalı tedbirli olarak sevk edilme talebi onanmış ve tedbirli olarak partimizden ihraç edilmiştir" dedi.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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