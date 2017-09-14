MİLLİ EĞİTİM BAKANI: OKUL SAATLERİ İÇİN VALİLERE YETKİ VERİLDİ
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz okul saatlerine ilişkin, "Okul saatleri için valilere yetki verildi. Vali ilindeki duruma göre karar verecek." açıklamasında bulundu.
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz okul saatleri için valiliklere yetki verildiğini, duruma göre karar vereceklerini söyledi.
Kaynak: haberinburada
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