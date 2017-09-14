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Milli Eğitim Bakanı: Okul Saatleri İçin Valilere Yetki Verildi

MİLLİ EĞİTİM BAKANI: OKUL SAATLERİ İÇİN VALİLERE YETKİ VERİLDİ

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz okul saatlerine ilişkin, "Okul saatleri için valilere yetki verildi. Vali ilindeki duruma göre karar verecek." açıklamasında bulundu.

Tarih : 14 Eylül 2017, 17:40
Puan Ver : Milli Eğitim Bakanı: Okul Saatleri İçin Valilere Yetki Verildi(5/10)1

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz okul saatleri için valiliklere yetki verildiğini, duruma göre karar vereceklerini söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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