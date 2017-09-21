Milli Eğitim Bakanlığı, TEOG'un yerine geçmesi planlanan yeni sistemi yarın yapılacak olan Bakanlar Kurulu'na sunacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, kaldırılan TEOG sınavının yerine geçmesi planlanan yeni sistemi yarın yapılacak olan Bakanlar Kurulu'na sunacak.

BAKAN "BİR AY İÇİNDE" DEMİŞTİ

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, TEOG sonrası yeni sisteme ilişkin, "Bir ay içerisinde Bakanlar Kurulu'na sunarız, "tamamdır" denildikten sonra hemen açıklarız" demişti.

ÜNİVERSİTE SINAVLARI DA DEĞİŞECEK

Bakan Yılmaz, üniversiteye giriş sınavında değişiklik olup olmayacağına ilişkin olarak, "Üniversiteye girişi de birden fazla yapın diye programımızda var" açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: haberinburada