MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TEOG TASLAĞINI YARIN BAKANLAR KURULU'NA SUNACAK
Milli Eğitim Bakanlığı, TEOG'un yerine geçmesi planlanan yeni sistemi yarın yapılacak olan Bakanlar Kurulu'na sunacak.
Milli Eğitim Bakanlığı, kaldırılan TEOG sınavının yerine geçmesi planlanan yeni sistemi yarın yapılacak olan Bakanlar Kurulu'na sunacak.
BAKAN "BİR AY İÇİNDE" DEMİŞTİ
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, TEOG sonrası yeni sisteme ilişkin, "Bir ay içerisinde Bakanlar Kurulu'na sunarız, "tamamdır" denildikten sonra hemen açıklarız" demişti.
ÜNİVERSİTE SINAVLARI DA DEĞİŞECEK
Bakan Yılmaz, üniversiteye giriş sınavında değişiklik olup olmayacağına ilişkin olarak, "Üniversiteye girişi de birden fazla yapın diye programımızda var" açıklamasında bulunmuştu.
Kaynak: haberinburada
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