MİLLİ FUTBOLCULARIN KÖTÜ PERFORMANSI, AYKUT KOCAMAN'I KARA KARA DÜŞÜNDÜRÜYOR
Ukrayna maçında forma giyen 4 Fenerbahçeli futbolcunun kötü performansı, Başakşehir maçı öncesi Aykut Kocaman'ı sıkıntıya soktu.
Süper Lig'de ilk iki maçtan 2 puanla ayrılan, Gençlerbirliği karşılaşmasından 2-1'lik galibiyetle ayrılıp, ilk galibiyetini elde eden Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman'ı, Başakşehir karşılaşması öncesi sıkıntı bastı. Milli arada ülkelerinin formalarını giyen oyuncuların sağlam bir şekilde takıma dönmelerini umut eden Kocaman, bambaşka bir dertle karşı karşıya kaldı.
ROBIN VAN PERSIE, BAŞAKŞEHİR MAÇINDA YOK
Omzundan sakatlanmasına rağmen iğneyle Hollanda'nın, Fransa'ya 4-0 yenildiği maçta forma giyen Robin van Persie, dizinden sıkıntı yaşamıştı. Yaklaşık 3 hafta oynamayacak van Persie de, Başakşehir sınavına yetişemeyecekler listesindeki Alper Potuk, Mehmet Ekici ve Fernandao'nun yanına eklendi.
4 FUTBOLCU HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI
Güçlü bir kadroyla güçlü rakibinin karşısına çıkmak isteyen Kocaman, bir darbeyi de A Milli Takımımızın, Ukrayna maçında forma giyen oyuncularından yedi. Ay-Yıldızlılar'ın deplasmanda 2-0 yenildiği mücadelede ilk 11'de sahne alan İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, Ozan Tufan ve Mehmet Topal adeta yokları oynadı. Onların bu kötü performansı, Kocaman'ın hayal kırıklığına uğratan bir başka konuydu.
Kaynak: Fanatik
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- 30 Yıllık Balıkçı, Ağına Takılan 523 Kiloluk Orkinosu Görünce Şok Oldu
- 200 Yıllık İngiliz Devi Resmen Battı
- Suudi Prenslerin Tutulduğu Otel, Yeniden Hizmete Açılıyor
- Bilette Yeni Dönem Başlıyor! Havacılık İçin Sanal Para Geliştirildi
- Ak Parti'nin İstanbul'daki Kalesi Sultanbeyli'de 400 Yataklı Hastane Hizmete Başladı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar