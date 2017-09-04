Süper Lig'de ilk iki maçtan 2 puanla ayrılan, Gençlerbirliği karşılaşmasından 2-1'lik galibiyetle ayrılıp, ilk galibiyetini elde eden Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman'ı, Başakşehir karşılaşması öncesi sıkıntı bastı. Milli arada ülkelerinin formalarını giyen oyuncuların sağlam bir şekilde takıma dönmelerini umut eden Kocaman, bambaşka bir dertle karşı karşıya kaldı.

ROBIN VAN PERSIE, BAŞAKŞEHİR MAÇINDA YOK

Omzundan sakatlanmasına rağmen iğneyle Hollanda'nın, Fransa'ya 4-0 yenildiği maçta forma giyen Robin van Persie, dizinden sıkıntı yaşamıştı. Yaklaşık 3 hafta oynamayacak van Persie de, Başakşehir sınavına yetişemeyecekler listesindeki Alper Potuk, Mehmet Ekici ve Fernandao'nun yanına eklendi.

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Güçlü bir kadroyla güçlü rakibinin karşısına çıkmak isteyen Kocaman, bir darbeyi de A Milli Takımımızın, Ukrayna maçında forma giyen oyuncularından yedi. Ay-Yıldızlılar'ın deplasmanda 2-0 yenildiği mücadelede ilk 11'de sahne alan İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, Ozan Tufan ve Mehmet Topal adeta yokları oynadı. Onların bu kötü performansı, Kocaman'ın hayal kırıklığına uğratan bir başka konuydu.

Kaynak: Fanatik

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