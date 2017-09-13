MİLLİ MAÇIN BİLETLERİNDEN 1 SAATTE 1 TANE BİLE KALMADI
Milli Takımımızın Dünya Kupası'na katılmak için İzlanda ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri, satışa çıktıktan 1 saat sonra bitti.
A Milli Futbol Takımı'nın, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İzlanda ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri, satışa çıktığı andan itibaren bir saat içinde tükendi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, ay-yıldızlıların 6 Ekim Cuma günü Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynayacağı müsabakanın bilet satışının sona erdiği belirtildi.
FEDERASYON TEŞEKKÜR ETTİ
Açıklamada ayrıca, "Biletlere gösterilen ilgiden dolayı tüm taraftarlarımıza teşekkür ederiz." ifadesine yer verildi.
Kaynak: haberinburada
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