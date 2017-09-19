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MİLLİ SAVUNMA BAKANI OLASI IRAK OPERASYONUYLA İLGİLİ NET KONUŞTU: GEREKLİ HER ADIMI ATARIZ


Milli Savunma Bakanı Olası Irak Operasyonuyla İlgili Net Konuştu: Gerekli Her Adımı Atarız
Tarih : 19 Eylül 2017, 17:00
Puan Ver : Milli Savunma Bakanı Olası Irak Operasyonuyla İlgili Net Konuştu: Gerekli Her Adımı Atarız(7/10)3

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Barzani'nin referandumuna karşı Türkiye'nin operasyon yapma ihtimalini değerlendirdi. Canikli konuyla ilgili " Eğer bir karar alınması, adım atılması gerekiyorsa o da kararlılıkla yerine getirilecektir." dedi.

"AMERİKA VE ALMANYA ÖRTÜLÜ AMBARGO UYGULUYOR"

Milli Savunma Bakanı Canikli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bugün birçok Amerikan ve Alman firması, savunma ürünlerinde kullandığımız yedek parçaları örtülü bir şekilde ambargo uygulayarak Türkiye'ye vermiyorlar, geciktiriyorlar. Şu anda içinde yaşadığımız durum, tablo bu. Hibe filan değil, parasını peşin veriyoruz ama terör örgütlerine karşı son derece bonkör ve eli açık davranıyorlar ama hamdolsun özellikle son yıllarda bu mücadeleyi tamamen kendi imkanlarımızla, kaynaklarımızla yerli savunma ürünleriyle yerine getiriyoruz ve getirmeye devam edeceğiz.

"ADIM ATILMASI GEREKİYORSA O DA KARARLILIKLA YERİNE GETİRİLECEK"

(IKBY'nin referandum kararıyla bağlantılı gelişmeler) Bütün güvenlik güçlerimiz, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz görevinin başındadır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Eğer bir karar alınması, adım atılması gerekiyorsa o da kararlılıkla yerine getirilecektir."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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