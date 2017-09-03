A Milli Takımımız, 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki 7. maçında Ukrayna'ya konuk odu. Rakibimiz İzlanda'nın Finlandiya'ya mağlup olmasıyla maç öncesi büyük fırsat yakalayan Ay yıldızlılar, mücadeleyi 2-0 mağlubiyetle tamamladı.

YEDEKLERİN ELİNDE TELEFON VAR

Taraftarlar, maç sonunda büyük üzüntü yaşarken sosyal medyaya düşen bir fotoğraf kızgınlığı arttırdı. Fotoğrafta milli futbolcuların yedek kulübesinde ellerindeki telefonlar dikkat çekerken "Fatih Terim'i gönderince böyle oluyor." yorumları yapıldı.

Kaynak: haberinburada