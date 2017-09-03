Meltem'in Sevgilisi Olduğunu Öğrenen Haluk, Afallayıp Kaldı
Canlı Yayında Gözleri Dolu Dolu Hamileyim Dedi
Fenerbahçe İlk Transferini Gerçekleştirdi!
Rusya, Türk Akımı'na 3,2 Milyar Dolar Yatırım Yapacak
30 Yıllık Balıkçı, Ağına Takılan 523 Kiloluk Orkinosu Görünce Şok Oldu
Mourinho'dan Ibrahimovic Açıklaması: Artık Sonuna Geldi
200 Yıllık İngiliz Devi Resmen Battı
Ntv'nin Güzel Spikeri, Bozdağ Haberini Sunarken Zor Anlar Yaşadı
Orlando City, Larin Transferi İçin Beşiktaş'a Karşı Neymar'ın Avukatını Tuttu
Zombie Şarkısıyla Tanınmıştı! Ünlü Yıldızdan Hayranlarını Yıkan Haber
Suudi Prenslerin Tutulduğu Otel, Yeniden Hizmete Açılıyor
Bilette Yeni Dönem Başlıyor! Havacılık İçin Sanal Para Geliştirildi
Ak Parti'nin İstanbul'daki Kalesi Sultanbeyli'de 400 Yataklı Hastane Hizmete Başladı
Arda Turan İlk Antrenmanına Çıktı
80 Yaralı! Öğrenciler Borsaya Gezi Düzenledi, Yürüdükleri Kat Bir Anda Çöktü
Rıza Çalımbay: Novak Ve Remy Gündemimizde Yer Alıyor
Arda Turan'ın Forma Numarası Belli Oldu
Kaza Takip Tutanağı Artık Akıllı Telefonlardan Da Doldurulacak
İflas Eden Hava Yolu Şirketi, Borçlarını Kalpli Çikolatayla Ödeyecek
Benzine 8 Kuruş Zam Geldi

MİLLİ TAKIMIMIZ, DÜNYA KUPASI ELEMELERİ'NDE UKRAYNA'YA 2-0 BOYUN EĞDİ


Milli Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri'nde Ukrayna'ya 2-0 Boyun Eğdi
Tarih : 03 Eylül 2017, 00:30
Puan Ver : Milli Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri'nde Ukrayna'ya 2-0 Boyun Eğdi(10/10)6

A Milli Takımımız, 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki 7. maçında Ukrayna'ya konuk odu. Rakibimiz İzlanda'nın Finlandiya'ya mağlup olmasıyla maç öncesi büyük fırsat yakalayan Ay yıldızlılar, mücadeleyi 2-0 mağlubiyetle tamamladı.

GOLLER YARMOLENKO'DAN

Oblasny Sportkomplex Stadı'nda oynanan mücadelede Ukrayna'nın gollerini 18. ve 42. dakikada Andriy Yarmolenko kaydetti.

Milli Takım bu sonuçla 11 puanda grubunda 4. sırada yer aldı. 14 puana ulaşan Ukrayna ise maç fazlasıyla grup lideri oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Milli  Takımımız  Dünya  Kupası  Elemeleri  Nde  Ukrayna  Ya  2-0  Boyun  Eğdi  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER