MİLLİ TAKIMIMIZ, DÜNYA KUPASI ELEMELERİ'NDE UKRAYNA'YA 2-0 BOYUN EĞDİ
A Milli Takımımız, 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki 7. maçında Ukrayna'ya konuk odu. Rakibimiz İzlanda'nın Finlandiya'ya mağlup olmasıyla maç öncesi büyük fırsat yakalayan Ay yıldızlılar, mücadeleyi 2-0 mağlubiyetle tamamladı.
GOLLER YARMOLENKO'DAN
Oblasny Sportkomplex Stadı'nda oynanan mücadelede Ukrayna'nın gollerini 18. ve 42. dakikada Andriy Yarmolenko kaydetti.
Milli Takım bu sonuçla 11 puanda grubunda 4. sırada yer aldı. 14 puana ulaşan Ukrayna ise maç fazlasıyla grup lideri oldu.
Kaynak: haberinburada
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