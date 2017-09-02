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Milli Takımımız, Dünya Kupası Yolunda Bugün Ukrayna'yla Karşılaşacak

MİLLİ TAKIMIMIZ, DÜNYA KUPASI YOLUNDA BUGÜN UKRAYNA'YLA KARŞILAŞACAK

A Milli Takımımız, bu akşam deplasmanda Ukrayna ile karşılaşacak. Mücadele 21:45'te başlayacak.

Tarih : 02 Eylül 2017, 13:10
Puan Ver : Milli Takımımız, Dünya Kupası Yolunda Bugün Ukrayna'yla Karşılaşacak(10/10)6

2018'de Rusya'da yapılacak Dünya Kupası yolunda Türkiye, Ukrayna deplasmanında bugün yeni bir sayfa açıyor.

Fatih Terim'in görevden alınması sonrası A Milli Takım'ı devralan Mircea Lucescu, Ay-Yıldızlıların başındaki ilk maçına Ukrayna deplasmanında çıkıyor.

MUHTEMEL 11'LER;

UKRAYNA: Pyatov, Butko, Ordets, Rakitskiy, Matviyenko, Stepanenko, Malinovskiy, Kovalenko, Konoplyanka, Yarmolenko, Kravets

TEKNİK DİREKTÖR: Andriy Shevchenko

TÜRKİYE: Volkan Babacan, Şener, Serdar, Ömer, Caner, Mehmet Topal, Emre, Cengiz, Arda, Hakan, Cenk

TEKNİK DİREKTÖR: Mircea Lucescu

SAAT: 21.45STAT: Metalist KharkivYAYIN: TV8HAKEM: Fernandez Borbalan (İspanya)

GALİBİYET LİDERLİK UMUTLARINI ARTIRIR

Elemelerdeki son üç maçını kazanan Milliler, bugün de galip gelirse liderlik yolunda oldukça umutlanacak. İki takım arasında Konya'da oynanan gruptaki ilk maçta Ukrayna 2-0 öne geçmiş, Türkiye, Ozan ve Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle 2-2'lik eşitliği sağlamıştı. Bugün İzlanda, Finlandiya deplasmanına çıkarken Hırvatistan ise Kosova'yı ağırlayacak.

FORVET CENK'E EMANET

Lucescu'nun gelişiyle milli takıma dönen Arda Turan'ın bugün ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Takım uçağında bir gazeteciye saldıran Arda, sonrasında milli formayı bıraktığını açıklamıştı. Emre Belözoğlu'nun da bin günü aşkın bir süre sonra ilk kez Ay-Yıldızlı formayla sahaya çıkması bekleniyor. Luce, forvet hattında ise Burak Yılmaz'ın sakatlık durumuna göre Cenk Tosun ile maça başlayabilir.

YAKINDAN TANIYOR

Mircea Lucescu, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'te 12 yıl (2004-2016) çalıştı. Bu kulübü neredeyse sıfırdan alıp Avrupa'nın önemli ekipleri arasına sokan Luce, Ukrayna futbolunu ve kadrodaki oyuncuları da yakından tanıyor.

TÜRKİYE'NİN KALAN MAÇLARI

5 Eylül: Hırvatistan6 Ekim: İzlanda9 Ekim: Finlandiya (D)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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