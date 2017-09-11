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Milyon Euro'luk Transferler Yapan Milan, Lazio Deplasmanında Dağıldı

MİLYON EURO'LUK TRANSFERLER YAPAN MİLAN, LAZİO DEPLASMANINDA DAĞILDI

İtalya Liginde bu sezon yaptığı transferlerle dikkat çeken Milan, deplasmanda oynadığı Lazio maçını 4-1 kaybetti.

Tarih : 11 Eylül 2017, 13:20
Puan Ver : Milyon Euro'luk Transferler Yapan Milan, Lazio Deplasmanında Dağıldı(10/10)6

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 3. haftasında Lazio, konuk ettiği Milan'ı 4-1 yendi.

Olimpiyat Stadı'ndaki müsabaka, başkent Roma'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun yağış sebebiyle bir saat gecikmeli başladı. Karşılaşmayı, hakem Gianluca Rocchi yönetti.

LAZIO'NUN GOLÜ 38'DE GELDİ

Maça oyunun kontrolünü ele alarak başlayan ve kademe kademe baskısını arttıran ev sahibi takım, aradığı golü 38. dakikada buldu. Kazanılan penaltı vuruşunu gole çeviren Ciro Immobile, Lazio'yu 1-0 öne geçirdi. Bu golden 4 dakika sonra Immobile, farkı 2'ye çıkaran golü attı: 2-0

İlk yarı, mavi-beyazlı ev sahibi takımın üstünlüğüyle geçildi.

FARK AÇILMAYA BAŞLADI

48. dakikadaki organize gelişen atakta ceza sahası içinde müsait durumda topla buluşan Immobile, topu düzelterek yaptığı vuruşla kendisinin ve takımının 3. golüne imzasını koydu: 3-0.

Bu golden 1 dakika sonra sol kanattan ani gelişen ev sahibi takım hücumunda, Immobile'nin içeri doldurduğu topu Luis Alberto ağlarla buluşturdu ve farkı 4'e çıkardı: 4-0.

HAKAN ÇALHANOĞLU ŞUTU ÇEKTİ, MONTOLIVO GOLÜ YAPTI

Milan'da karşılaşmaya 55. dakikada Patrick Cutrone'nin yerine dahil olan Hakan Çalhanoğlu, takımına golü getiren pozisyonu başlatan isim oldu. 56. dakikada, Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı top, barajdan sekerek tekrar milli futbolcunun önüne geldi. Hakan Çalhanoğlu, bekletmeden meşin yuvarlağı bir daha kaleye gönderdi. Ceza sahası içinde topu önünde bulan Riccardo Montolivo, skoru 4-1'e getirdi.

90+3. dakikada Lazio'da Marco Parolo, rakibine yaptığı arkadan müdahale nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Karşılaşmada başka gol olmayınca mavi-beyazlı takım, maçtan galibiyetle ayrılan taraf oldu.

MILAN'IN İLK YENİLGİSİ

Serie A'da bu sezona yaptığı flaş transferlerle giren Milan, ligdeki ilk mağlubiyetini başkent deplasmanında Lazio'dan aldı. Bu galibiyetle Lazio, puanını 7'ye çıkartarak, puan tablosunda 3. sıraya yükseldi. Milan ise 6 puanla 6. sırada kaldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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