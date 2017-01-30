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milyonların konuştuğu o videoyu masaya yatırıyor

MİLYONLARIN KONUŞTUĞU O VİDEOYU MASAYA YATIRIYOR

Müge Anlı İle Tatlı Sert 30 Ocak tarihli programında günlerdir konuşulan video görüntülerindeki Keleş ailesini konuk ediyor. Yaşlı bir adamın soğuk sularla yıkandığı görüntülerde eylemi gerçekleştiren gelin Gülderen Keleş kendisi savundu.

Tarih : 30 Ocak 2017, 15:06
Puan Ver : Milyonların Konuştuğu O Videoyu Masaya Yatırıyor(5/10)4


ATV ekranlarının fenomen programı Müge Anlı İle Tatlı Sert sosyal medyada bir çığ gibi büyüyen yaşlı bir adamın soğuk su ile gelini ve oğlu tarafından yıkandığının kaydedildiği görüntülerde, olayı gerçekleştiren kişileri konuk alan Müge Anlı, olayla ilgili yaşanan gelişmeleri izleyicisi ile paylaştı.



Yaşlı adamın görüntülerini ihbar kabul eden devlet yetkilileri tarafından yaşadığı evden alınarak yaşlı bakım evlerine yerleştirilen adamın oğlu Mikail Keleş yayında babasını geri istediğini, yetkililer babasının gitmek istemediğini, giderken ağladığını ifade etti.



Hakkında dava açılıp denetimde serbestlik şartı ile bırakılan gelin Gülderen Keleş hanım olayın olduğu gün havanın sıcak olduğunu, suyun soğuk değil ılık olduğunu, ayaklarını yıkadıktan sonra sobalı odaya alarak orada yıkadığını asla amacının eziyet etmek olmadığını ifade etti.



Keleş ailesi videonun yaşlı adamın diğer çocuklarına kendilerinin yaşadıkları sıkıntıları göstermek amacı ile çekildiğini ancak videoyu gönderdikleri kişilerin olayı farklı yönlere çekerek medyaya yansıttıklarını kaydetti. Yayında gelin Gülderen Hanım'ı dinleyerek kendisi için üzüldüğünü belirten Anlı, Gülderen Hanım için üzüldüğünü kimsenin eşinin babasına bakma mecburiyeti olmadığını ancak yaşlı adama ait olan evin kendisine bırakılarak onunda devletin kurumlarında bakımını için olanak sağlanması gerektiğini belirtti.

 



 



kaynak:haberakar








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