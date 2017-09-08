MİNİBÜS FABRİKA DUVARINA ÇARPTI: 3 ÖLÜ, 7 YARALI!
Eskişehir'de lastiği patlayan minibüs bir fabrikanın bahçe duvarına çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Eskişehir'in Sivrihisar İlçesi yakınlarında lastiği patlayan minibüs bir fabrikanın bahçe duvarına çarptı. Kazada 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
LASTİĞİ PATLADI, BAHÇE DUVARINA DALDI
Kaza saat 12.30 sıralarında Eskişehir-Ankara karayolunun 55'inci kilometresinde, daha önce Sivrihisar İlçesi'ne bağlı belde olan Kaymaz Mahallesi'nde meydana geldi. Serdar Demir yönetimindeki 16 NHY 89 plakalı minibüs, seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucunda yoldan çıkıp kedi kumu üretimi yapan bir fabrikanın bahçe duvarına çarptı.
3 YAŞINDAKİ ÇOCUK VE 2 KİŞİ ÖLDÜ
Kazada minibüs sürücüsü Serdar Demir'in eşi Hatice Demir ile 3 yaşlarındaki Eyüp Enser Karabayır olay yerinde, kimliği belirlenemeyen bir kişi de kaldırıldığı Eskişehir Devlet Hastanesi'nde öldü.
7 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Sürücü Serdar Demir ile birlikte toplam 7 yaralı, ambulanslarla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eskişehir Devlet, Yunus Emre Devlet ve Sivrihisar Devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: haberinburada
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