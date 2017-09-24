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MİNİBÜSTE 15 YAŞINDAKİ KIZI TACİZ EDİNCE TEKME TOKAT DAYAK YEDİ


Minibüste 15 Yaşındaki Kızı Taciz Edince Tekme Tokat Dayak Yedi
Tarih : 24 Eylül 2017, 13:20
Puan Ver : Minibüste 15 Yaşındaki Kızı Taciz Edince Tekme Tokat Dayak Yedi(7/10)3

Konya'da evli, 42 yaşındaki İ.K., minibüste 15 yaşındaki Y.D. adlı kızı taciz ettiği iddiasıyla diğer yolcular tarafından linç edilmek istendi. Kısa sürede gelen polis, bir taşeron bir firmada işçi İ.K.'yi öfkeli kalabalığın elinden kurtardı. Gözaltına alınan ve suçlamayı kabul etmeyen İ.K., "Yanlışlıkla iki kez elim çarptı. Kötü bir niyetim yoktu" iddiasında bulundu.

LİNÇ ETMEYE KALKTILAR

Olay, dün saat 20.00 sıralarında merkez Meram İlçesi'nde meydana geldi. Minibüsle evine giden Y.D., aynı minibüste yolcu İ.K. tarafından tacize uğradı. Y.D. de bağırarak İ.K.'ye tepki gösterip, yardım istedi. Sürücü bunun üzerine minibüsü kenara çekerek İ.K.'yi araçtan indirdi. Bu sırada minibüsteki diğer yolcular ve çevrede bulunanlar saldırdıkları İ.K.'yi linç etmeye kalkıştı.

"YANLIŞLIKLA İKİ KEZ ELİM ÇARPTI"

İhbar üzerine kısa sürede gelen polis, İ.K.'yı öfkeli grubun elinden güçlükle kurtararak polis aracına bindirdi. Aldığı darbeler sonucu yüzünde yaralar oluşan ve gözaltına alınan İ.K., polisteki ilk ifadesinde, "Yanlışlıkla iki kez elim çarptı. Kötü bir niyetim yoktu. Yanlış anlaşıldım" iddiasında bulundu. İ.K. adliyeye sevk edilecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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