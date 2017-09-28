MİNİK ÇOCUĞUN KURNAZLIĞINI GÖRENLER HAYRET ETTİ
Küçük çocuğun arkadaşına yaptığı hileyi izleyenler gülmeden duramadı.
Çocuğun arkadaşına yaptığı kurnazlığı sosyal medyada çokça paylaşıldı.
"DUVARA İLK DOKUNAN KAZANIR"
Minik çocuk, arkadaşına "duvara ilk değen kazanır" diyerek karşı ki duvarı gösterdi. İkili koşmaya başladığı sırada kurnaz minik, yönünü bir anda sağa çevirerek yakındaki duvara dokunup kendini kazanan ilan etti.
GÜLME KRİZİNE GİRDİLER
Duruma şaşıran babası gülme krizine girerken, video sosyal medyada viral oldu.
Kaynak: haberinburada
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