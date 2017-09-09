MİNİK HIRSIZI GÖREN, GÜLMEDEN EDEMEDİ: MARTI MARKETE GİRİP ÇEREZ ÇALDI
Amerika'da martı bir marketin otomatik kapısının önünde bekleyerek içeri girdi, koşa koşa çerez bölümüne giden martı bir paket kaparak yine otomatik kapıdan çıktı. Kendisini görenlerin videoya çektiği olay izleyen herkesi güldürdü.
Kaynak: haberinburada
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