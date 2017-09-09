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MİNİK HIRSIZI GÖREN, GÜLMEDEN EDEMEDİ: MARTI MARKETE GİRİP ÇEREZ ÇALDI


Minik Hırsızı Gören, Gülmeden Edemedi: Martı Markete Girip Çerez Çaldı
Tarih : 09 Eylül 2017, 17:20
Puan Ver : Minik Hırsızı Gören, Gülmeden Edemedi: Martı Markete Girip Çerez Çaldı(9/10)5

Amerika'da martı bir marketin otomatik kapısının önünde bekleyerek içeri girdi, koşa koşa çerez bölümüne giden martı bir paket kaparak yine otomatik kapıdan çıktı. Kendisini görenlerin videoya çektiği olay izleyen herkesi güldürdü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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