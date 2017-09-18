Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 3 yaşındaki Nisa Yüksel'in ölümüne neden olan kazada, ön koltukta oturan baba Halis Yüksel'in yolculuk boyunca canlı yayın yaptığı ortaya çıktı.

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 yaşındaki Nisa Yüksel'in ölümüne neden olan kazada, ön koltukta oturan baba Halis Yüksel'in yolculuk boyunca sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı ortaya çıktı. Kazadan dakikalar önce kesilen yayında minik Nisa'nın önde babasının kucağında her şeyden habersiz ölüme adım adım yaklaşmasını gösteren görüntüler, izleyenlerin yüreğini burktu.

NİSA HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Samsun'un Bafra ilçesi Bahçeler Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde dün 31 yaşındaki Muhsin Yüksel'in kullandığı 55 FH 875 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi nedeniyle şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Muhsin Yüksel, 32 yaşındaki Halis Yüksel, eşi 33 yaşındaki Fatma Yüksel, kızı 3 yaşındaki Nisa Yüksel, 30 yaşındaki Fatma Varlı, oğlu 2 yaşındaki Efe Varlı yaralandı. Yaralılar ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Nisa Yüksel doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 5 aylık hamile olan annesi Fatma Yüksel'de karnındaki bebeğini kaybetti. Fatma Yüksel'in durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

BABASI KAZADAN ÖNCE CANLI YAYIN YAPMIŞ

3 yaşındaki Nisa'nın ölümüne, hamile annenin bebeğini kaybettiği ve 5 kişinin de yaralandığı kaza öncesi baba Halis Yüksel'in yolculuk boyunca sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı ortaya çıktı. Halis Yüksel, hareket halindeki araçtan cep telefon kamerasıyla yolu çekerken, zaman zaman da hem kucağındaki kızı Nisa'yı hem de arka koltukta dalgın vaziyette dışarıyı izleyen eşi Fatma Yüksel'i görüntüledi. Yine yeğeni 2 yaşındaki Efe Varlı'yı da görüntüye kaydeden Halis Yüksel, sürücünün dondurma almak için durduğunda ise araç içini son kez çekti.

Araç hareket ettikten bir süre sonra kazaya dakikalar kala yayın kesildi ve herkesin yüreğini burkan o feci kaza meydana geldi. Sosyal medyadaki görüntüler izleyenlerin yüreklerini burktu.

Kaynak: haberinburada