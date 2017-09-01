2018 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Ukrayna maçı önce A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve Emre Belözoğlu, basın toplantısı düzenledi.

"FORMAYA LAYIK OLACAĞIM"

"Orta sahadaki diğer oyunculara göre hem fiziksel olarak hem de tecrübe olarak iyi durumdasın. Karşılaşmayla ilgili düşüncelerin nelerdir?" sorusuna Emre Belözoğlu, "Öncelikle iyi bayramlar. Basketbol milli takımına da başarılar diliyorum, zorlu bir maçları var. Tabii ben ilk milli takıma davet aldığımda 19 yaşında duygularım ne ise, bugün de aynı. bunu samimi olarak söylüyorum. Armanın kıymetini biliyoruz. Ben de buraya geldiğimde çok iyi bir grup ve yakın ilişkileri olan ve genç, aynı zamanda tecrübeli bir oyuncu grubu gördum. Hocam da beni davet etti. Ben de buna layık olacağım." dedi.

"AVRUPA'DAKİ PERFORMANSIMLA BURADAYIM"

Sözlerine devam eden Belözoğlu, "Tabii ki zorlu maçlarımız var. İyi bir başlangıç istiyoruz. Elimden geldiğince hocamıza destek olacağım. Takım arkadaşlarıma tecrübemle destek vereceğim. Sayın hocama beni bu formaya layık gördüğü için teşekkür ediyorum. Hocam Abdullah Avcı ve Başkanım Göksel Gümüşdağ'a da teşekkür ediyorum onların emeği çok büyük. Maça gelirsek eğer, Ukrayna zorlu rakip, umarım iyi geçer. Sezon başı kampını iyi geçirdim, iyi maçlar oynadık Avrupa arenasında. Orada da iyiydim, oradaki performansımla buradayım diye düşünüyorum. Fizik olarak iyiyim ama bu bir takım oyunu. beraber konsantre olup üstesinden geleceğiz."

"HEDEFİMİZ GRUPTAN ÇIKMAK"

"4 maçı da kazanırsanız lider çıkacaksınız, arkadaşlarını bu konuda nasıl motive ediyorsun?" sorusuna Belözoğlu, "Genç ve tecrübeli bir takımız, benden önce iyi sonuçlar da aldılar. Buradaki asıl hedef her maçı kazanıp gruptan lider çıkmak, hocamız buna bizi iyi hazırladı, biz de böyle yapıp işi bitireceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

Emre Belözoğlu'nun toplantıdan ayrılmasıyla tek kalan Lucescu, sadece 3 soru alarak idmana katıldı.

SORUYU BERTARAF ETTİ

"İtalya basınına demeç verdiniz ve "Ben Ukrayna takımının yaratıcısıyım, Ukrayna futbolunun temelini ben attım." dediniz bu açıklama fazla değil mi?" sorusuna karşılık veren Lucescu, "İki kere demeç verdim bu konuyla. Maç hakkındaki duygularımı orada söyledim ve bir daha konuşmak istemiyorum." diyerek soruyu bertaraf etti.

"3 GÜNDE OYUNCULARI VE OYUNU TANIMAK KOLAY DEĞİL"

"Bir haftadır oyuncularla berabersiniz. Bu süre sizin için yeterli oldu mu? İlk 11'i belirlediniz mi yoksa kafanızda düşünceler var mı?" sorusu üzerine Lucescu, "Sadece 3 günüm oldu çalışabilmek için. Oyuncuları daha iyi tanıyabilmek için Türkiye'de ve Avrupa'da çok maç seyrettim. Oyuncularla yurt dışına gidip görüştüm aynı zamanda. Kolay değil çünkü, 3 günde oyunu ve oyuncuları tanımak. Şu ana kadar maçların analizini çıkarmak hiç kolay değil. Rakibi de inceleyip takıma bu bilgileri sunmak zor.

"10 PUAN BİZE TURU GETİRMEYEBİLİR"

Gruptaki durumu değerlendiren tecrübeli hoca, "Sadece Ukrayna maçımız yok, aynı zamanda Hırvatistan maçı da var. Tabii ki öncelik Ukrayna maçı. Zannediyorum ki çalışmaları tamamladık. Oyuncularım dikkatliydi bu zaman içerisinde. Önemli ve zor bir görev olduğunun farkında ve bilincindeler. Çünkü 4 maçı da kazanmalıyız. 10 puan belki bizi üst tura taşımayabilir, İzlanda'nın Kosova maçı var ve doğal olarak bu onların avantajı. Ama futbolda her şey mümkündür. Oyuncularım yapabileceklerine inanıyorlar. Ben de istediğimiz sonuçları alabileceklerine inanıyorum. Ukrayna çok iyi oyunculardan kurulu bir ekip. Bizim grubumuzda daha iyi organize olmuş görünüyorlar, iyi oyuncuları var. Onlar da bu maçı kazanmak için oynayacaklar. Doğal olarak üst tura çıkmak için oynayacaklar. Ukrayna için de önemli bir maç. Onların da İzlanda maçı var ve bu hayati önem taşıyor. Biz de kazanırsak şansımız devam edecek çünkü ikinci maçımız olan Hırvatistan'la ve İzlanda ile maçları evimizde oynayacağız. Cumartesi kaybeden bir üst tura çıkma imkanını kaybetmiş olacak.

"TÜRKİYE İLE TÜM KUPALARI KAZANMAK İSTİYORUM"

Türkiye için çalıştığını belirten Lucescu, "Ukrayna'yı çok seviyorum. Gerçekten Ukrayna futbolu yüksek seviyede. Profesyoneller için bu önemli. Hayat hayattır. Şu anda Türkiye'de çalışıyorum ve tüm maçları, tüm kupaları kazanmasını istiyorum. " diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: haberinburada