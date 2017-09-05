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MİRCEA LUCESCU, ARDA, CANER VE BURAK YILMAZ'I İLK 11'E ALDI


Mircea Lucescu, Arda, Caner ve Burak Yılmaz'ı İlk 11'e Aldı
Tarih : 05 Eylül 2017, 21:50
Puan Ver : Mircea Lucescu, Arda, Caner Ve Burak Yılmaz'ı İlk 11'e Aldı(9/10)5

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda A Milli Futbol Takımımız, Yeni Eskişehir Stadyumu'nda Hırvatistan'ı konuk edecek. Kupaya katılabilmek için bu maçı muhakkak kazanması gereken Kırmızı-Beyazlılar, maça çok iyi hazırlandı.

LUCESCU ELEŞTİRİLERE KULAK VERDİ

Ukrayna hezimeti sonrası kadro tercihi nedeniyle eleştirilen Lucescu, okların hedefi olmuştu. İsmail Köybaşı, Ozan Tufan gibi takımında düşük performansta oynayan futbolcuları alan Lucescu, taraflı tarafsız herkesi şaşırtmıştı.

HATADAN DÖNDÜ

Hırvatistan maçının ilk 11'ine Caner'i yazan Lucescu, sakatlıktan dönen Burak Yılmaz'a, Cenk Tosun'la birlikte görev verdi. Milli Takım'ı bıraktığını açıklayıp daha sonra kararından vazgeçen Arda Turan da ilk 11'e döndü.

EMRE BELÖZOĞLU KESİK YEDİ

36 yaşındaki Emre Belözoğlu, Ukrayna maçında ilk 11'de yer almış, performansıyla takımda iyi görünen tek oyuncu olmuştu. Lucescu'nun, Hırvatistan maçında tecrübeli oyuncuya yer vermemesi ise herkesi şaşırttı.

İşte Türkiye'nin ilk 11'i;

Volkan, Caner, Çağlar, Mehmet Topal, Kaan, Oğuzhan, Nuri, Hakan Çalhanoğlu, Arda, Cenk, Burak Yılmaz

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Mircea  Lucescu  Arda  Caner  Ve  Burak  Yılmaz  I  İlk  11  E  
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