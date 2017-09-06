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MİRCEA LUCESCU: İZLANDA MAÇINI KAZANMAK İÇİN ÖZVERİ VE DİSİPLİN GEREK


Mircea Lucescu: İzlanda Maçını Kazanmak İçin Özveri ve Disiplin Gerek
Tarih : 06 Eylül 2017, 01:00
Puan Ver : Mircea Lucescu: İzlanda Maçını Kazanmak İçin Özveri Ve Disiplin Gerek(8/10)4

Türkiye A Milli Takımımızın teknik direktörü Mircea Lucescu, Hırvatistan'ı 1-0 mağlup ettiğimiz karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE MIRCEA LUCESCU'NUN SÖZLERİ...

"Çok iyi bir takım karşısında çok önemli bir galibiyet elde ettik. Çok zekice oynayarak, çok iyi organize olarak böyle bir galibiyet aldık. Onları çok iyi hazırladım. Birlikte çok tartıştık. Beraberce Hırvatistan'ı tartıştık ve oyuncularım söylediğim her şeyi yaptılar."

"Ukrayna'yı da yenseydik bu zaferden sonra çok daha büyük bir başarı elde edecektik. Futbolcularımı çok tebrik ediyorum. Dünya Kupası'na katılma şansımızı diri tuttular."

"ÖZVERİ VE DİSİPLİN MAÇI GETİRDİ"

"Bütün takımlar Dünya Kupası'na gidebilir. İzlanda maçına çok iyi hazırlanmamız gerekiyor. Maç içinde özverili ve disiplinli oynayan bir takıma karşı bu galibiyet elde edildi. İzlanda maçında da buna benzer bir oyun oynamamız lazım."

"Tolga'yı listeye alamadık, Burak çok az antrenman yaptı. Arda'nın durumunu zaten biliyorsunuz. Umarım bu futbolcular takımlarında da oynayarak daha iyi seviyeye gelir. Çağlar ve Nuri harika iş çıkardı. Artık sahaya güvenerek koyabileceğimiz daha çok oyuncu var."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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