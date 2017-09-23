MİRCEA LUCESCU, TRABZONSPOR - ALANYASPOR MAÇINDA ŞAŞTI KALDI
A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu, dün gece izlediği Trabzonspor - Alanyaspor maçının 3-0'dan 4-3'e gelmesiyle şaşkına döndü.
A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Trabzonspor Kulübü'nü ziyaret etti... Rumen hocaya, yardımcısı Tayfur Havutçu, TFF Bölge Müdürü Serdar Bali ve eski TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Beyazlı da eşlik etti.
Lucescu'yu Başkan Muharrem Usta ve Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ağırladı. Çok sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyaretin finalinde taraflar birlikte fotoğraf çektirdi, Başkan Usta ayrıca Lucescu'ya bir Trabzonspor forması hediye etti. Luce, tesislerden sonra soluğu Medical Park Stadı'nda aldı. Millilerin patronu, ortaya çıkan tarihi sonuç karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.
TARAFTARLAR DERS VERDİ
Geçen hafta oynanan Başakşehir mücadelesinde Trabzonsporlu minik taraftarların formalarının çıkarılması büyük tepki görmüştü. Dün akşam oynanan Alanyaspor mücadelesinde ise turuncu-lacivertli ekibe ders olacak nitelikte bir görüntü ekranlara yansıdı. Bordo-Mavili tribünlerde Trabzonspor forması giyen bir çocuk ile Alanyaspor forması giyen bir başka çocuğun yan yana maçı izlemeleri gecenin en güzel olayı oldu.
Kaynak: haberinburada
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