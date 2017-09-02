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MİRCEA LUCESCU, UKRAYNA MAÇINDA ARDA TURAN'A İLK 11'DE ŞANS VERMEDİ


Mircea Lucescu, Ukrayna Maçında Arda Turan'a İlk 11'de Şans Vermedi
Tarih : 02 Eylül 2017, 19:40
Puan Ver : Mircea Lucescu, Ukrayna Maçında Arda Turan'a İlk 11'de Şans Vermedi(7/10)3

Türkiye'nin Ukrayna karşısında oynayacağı mücadelede Mircea Lucescu'nun ilk 11'de kimi oynatacağı merak konusu olurken, önemli bir bilgi geldi. Lucescu'nun, Arda Turan'ı Ukrayna mücadelesinde ilk 11'de oynatmayacağı öğrenildi.

Teknik Direktör Lucescu'nun bu oyuncuya maçın ikinci yarısında yer verebileceği belirtiliyor.

LUCESCU MİLLİ TAKIM'A ÇAĞIRMIŞTI

Hürriyet'in haberine göre; Arda Turan'ın milli takımı bırakma kararı almasının ardından Rumen çalıştırıcı göreve gelerek 30 yaşındaki oyuncuyu milli takıma dönme konusunda ikna etti. Arda Turan'n milli takım kadrosuna da çağıran Lucescu'nun, yıldız isme ilk 11'de görev vermemesi ise sürpriz olarak karşılandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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