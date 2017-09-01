2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda yarın Ukrayna ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Takımımız'da teknik direktör Mircea Lucescu'nun, sahaya süreceği ilk 11'ini hemen hemen kafasında netleştirmiş durumda olduğu öğrenildi. Kadroyu açıkladıktan sonra çıktığı ilk basın toplantısında, tecrübeli oyuncuları kullanacağını vurgulayan Lucescu, kalede Volkan Babacan'a şans verecek. Savunmayı 4'lü yapacak Rumen hoca, sağ bekte Şener, sol bekte Caner Erkin, stoperde de Ömer Toprak ile Mehmet Topal'ı oynatacak.

ARDA VE EMRE İLK 11'DE

Defansın önünde iki solak oyuncu Emre Belözoğlu ve Borussia Dortmund'da sezona çok formda başlayan Nuri Şahin'in görevlendirilmesi beklenirken, hücum hattında sağda Cengiz Ünder'in, ortada Hakan Çalhanoğlu'nun, solda Arda Turan'ın, forvet hattında da Burak Yılmaz'ın sahne alması planlanıyor. Ukrayna'nın tehlikeli yıldızlarının yanı sıra fiziksel olarak çok güçlü olması sebebiyle tecrübeli çalıştırıcı, Ay- Yıldızlılar'dan mümkün olduğunca maçın kontrolünü elinde tutmalarını ve rakibe boş alan bırakmamalarını istiyor. Özellikle yapılacak hızlı hücumlar ve duran toplarla Luce, rakibe gol atmanın yollarını arayacak.

KAPTANLIK EMRE'DE

A Milli Takımımız'ın son dönemde en çok konuşulan futbolcuları arasında yer alan Arda Turan, Fatih Terim'in görevinden ayrılmasının hemen ardından Mircea Lucescu ile görüşüp, Ay-Yıldızlılar'a geri dönmüştü. Ukrayna ve ardından oynanacak Hırvatistan karşılaşmalarında takımımızın en önemli kozları arasında yer alacak Arda'nın, bu maçlar öncesinden kaptanlık pazubandını, Emre Belözoğlu'na vereceği öğrenildi. Lucescu'nun da, 37 yaşındaki Emre'nin bu görevi üstlenecek olmasından dolayı memnun olduğu bildirildi.

Kaynak: haberinburada