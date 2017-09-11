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MISIR'DA DEAŞ'LI TERÖRİSTLER POLİS KONVOYUNA SALDIRDI: 18 ÖLÜ, 7 YARALI


Mısır'da DEAŞ'lı Teröristler Polis Konvoyuna Saldırdı: 18 Ölü, 7 Yaralı
Tarih : 11 Eylül 2017, 18:10
Puan Ver : Mısır'da Deaş'lı Teröristler Polis Konvoyuna Saldırdı: 18 Ölü, 7 Yaralı(8/10)4

Mısır'ın Sina Yarımadası'nda DEAŞ'lı teröristler bir polis konvoyuna saldırdı. Saldırıda 18 polisin hayatını kaybettiği belirtildi.

YOL KENARINDAKİ PATLAYICILAR İNFİLAK ETTİ

Mısır'ın Sina Yarımadası'ndaki El-Ariş kentinde polis konvoyuna bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 18 polisin öldüğü ve 7 polisin yaralandığı bildirildi. Polis ve ordu yetkilileri, saldırının yol kenarına yerleştirilen bombaların infilak etmesiyle başladığını, ardından silahlı adamların makineli tüfeklerle ateş açtığını ve bir polis aracına el koyduğunu belirtti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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