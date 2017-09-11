MISIR'DA DEAŞ'LI TERÖRİSTLER POLİS KONVOYUNA SALDIRDI: 18 ÖLÜ, 7 YARALI
Mısır'ın Sina Yarımadası'nda DEAŞ'lı teröristler bir polis konvoyuna saldırdı. Saldırıda 18 polisin hayatını kaybettiği belirtildi.
YOL KENARINDAKİ PATLAYICILAR İNFİLAK ETTİ
Mısır'ın Sina Yarımadası'ndaki El-Ariş kentinde polis konvoyuna bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 18 polisin öldüğü ve 7 polisin yaralandığı bildirildi. Polis ve ordu yetkilileri, saldırının yol kenarına yerleştirilen bombaların infilak etmesiyle başladığını, ardından silahlı adamların makineli tüfeklerle ateş açtığını ve bir polis aracına el koyduğunu belirtti.
Kaynak: haberinburada
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