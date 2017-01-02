MOGADİŞU HAVALİMANI YAKINLARINDA PATLAMA: 13 ÖLÜ
Somali'nin başkenti Mogadişu Havalimanı yakınlarında şiddetli iki patlama ve sonrasında silahlı çatışma sesleri duyuldu.
Somali gazetelerinin haberlerine göre Mogadişu Havalimanı yakınındaki kontrol noktasına bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenlendi.
Kenya televizyon kanalı CitizienTV haberine göre de iki bomba yüklü araçla yapıldığı bildirilen saldırıda 13 kişi yaşamını yitirdi.
kaynak:sabah
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