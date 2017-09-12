MONACO, BEŞİKTAŞ MAÇI İÇİN İSTANBUL'A TARAFTAR GETİRMEYECEK
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu'nda mücadele edecek olan Beşiktaş'ın Fransız rakibi Monaco, 1 Kasım'da Vodafone Stadyumu'nda oynanacak rövanş karşılaşmasına taraftar götürülmeyeceğini açıkladı.
BİLET SATIŞI OLMAYACAK
Fransız temsilcisi tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "1 Kasım'da Beşiktaş ile İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi 4. maçına seyirci götürülmeyecek. Deplasman maçı için bilet satışı olmayacak" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: haberinburada
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