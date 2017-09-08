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Montpellier, Yeni Sezon Formasında Kendi İsmini Yanlış Yazdı

MONTPELLİER, YENİ SEZON FORMASINDA KENDİ İSMİNİ YANLIŞ YAZDI

Fransa ekibi Montpellier, sezon öncesi çıkardığı yeni sezon formalarında kendisi ismini 'Montpellier' yerine 'Montpelier' şeklinde yazınca büyük bir skandala imza attı.

Tarih : 08 Eylül 2017, 18:30
Puan Ver : Montpellier, Yeni Sezon Formasında Kendi İsmini Yanlış Yazdı(6/10)2

Fransa'nın Montpellier takımından forma skandalı! Fransa Ligi takımlarından Montpellier, sezon öncesi satışa çıkardığı resmi formasında kendi ismini yanlış yazdı ve formaları bu şekilde satışa çıkarttı!

FORMALAR BİR BİR SATILDI

Montpellier takımı, satışa çıkardığı formalarda takımdaki L ismini unutup 'Montpelier' yazdı. Gözden kaçan bu formalar satışa çıkarken, yapılan yanlış daha sonradan farkedildi. Satışa çıkan formaların kısa süre içinde satıldığı ve yoğun ilgi gördüğü belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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