MONTPELLİER, YENİ SEZON FORMASINDA KENDİ İSMİNİ YANLIŞ YAZDI
Fransa ekibi Montpellier, sezon öncesi çıkardığı yeni sezon formalarında kendisi ismini 'Montpellier' yerine 'Montpelier' şeklinde yazınca büyük bir skandala imza attı.
Fransa'nın Montpellier takımından forma skandalı! Fransa Ligi takımlarından Montpellier, sezon öncesi satışa çıkardığı resmi formasında kendi ismini yanlış yazdı ve formaları bu şekilde satışa çıkarttı!
FORMALAR BİR BİR SATILDI
Montpellier takımı, satışa çıkardığı formalarda takımdaki L ismini unutup 'Montpelier' yazdı. Gözden kaçan bu formalar satışa çıkarken, yapılan yanlış daha sonradan farkedildi. Satışa çıkan formaların kısa süre içinde satıldığı ve yoğun ilgi gördüğü belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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