MOSKOVA'DA BOMBA ALARMI! 10 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Rusya'nın başkenti Moskova'da sıcak saatler yaşanıyor. Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, eş zamanlı yapılan ihbarlar nedeniyle yaklaşık 10 bin kişi tren istasyonları, AVM'ler ve üniversitelerden tahliye edildi.
20 YERDE TAHLİYE İŞLEMİ YAPILDI
Rus haber ajanslarının geçtiği son dakika haberine göre, yetkililer eş zamanlı bomba ihbarları nedeniyle alarma geçti.
Yaklaşık 20 bölgenin boşaltıldığını duyuran yetkililer, bu bölgeler arasında üniversitelerin, tren ve metro istasyonlarının yanı sıra AVM'lerin de bulunduğu öğrenildi.
KIZIL MEYDAN VE ÇEVRESİNDE ALARM
Polislerin birden fazla noktada bomba olmasına karşı önlem aldığı bildiriliyor. Ekipler bomba uzmanı köpeklerle binaların içerisine giriyor. İhbar edilen bölgelerin çoğunlukla Kızıl Meydan çevresinde olduğu bildirildi.
Kaynak: haberinburada
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