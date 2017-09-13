Beşiktaş, Denys Boyko'yu Belçika Ekibi Club Brugge'e Kiraladı
Fakıbaba'dan Gözdağı: Desteklerde Usulsüzlük Yapanı Savcılığa Veririm
Erdoğan: 1,5 Milyar Dolarlık Dev Tesis, 2 Bin 200 Kişiye İstihdam Sağlayacak
Altında 110 Liralık Boncuk Taş Oyunu
Balona Rövaşata Atan Adama Rakip Geldi! Judocu Dayı Fenomen Oldu
İşsizlik Fonu Geçen Yıl 13,5 Milyar Lira Büyüdü
Kanal İstanbul'da Detaylar Belli Olur Olmaz İlk Kazma Vuruldu
Barcelona Teknik Direktörü Valverde: Burada Oynamak Zor
Olay Yorum: Başarılı Olamazsa Gideceği Takım 'survivor Ünlüler' Olur
Yaptığı Paylaşım Servetinden 3,3 Milyar Dolar Götürdü
2017 Yılı Bütçe Açığı Belli Oldu
Arda Turan Medipol Başakşehir'e İmzayı Attı
Otomotiv Şirketleri, Hibrit Ve Elektrikli Araçlarda Patent Almak İçin Sıraya Girdi
Bddk: Kredi Kartı Onay Süresi 31 Ocak'ta Son Bulacak
Arda Turan Yıllık 4 Milyon Euro Garanti Ücret Alacak
Bakanlık Uyardı: Herkesin Evinde Var, Sağlığa Çok Zararlı
Kadın Futbolcuların Maçında Tekmeler Havada Uçuştu
Altının Ateşi Yükseldi! Son 1,5 Ayın En Yüksek Seviyesinde
F.Bahçeli Futbolculardan Van Persie Yorumu: Rahatsızılık Vericiydi
İşsizlik Rakamları Açıklandı

MOSKOVA'DA BOMBA ALARMI! 10 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ


Moskova'da bomba alarmı! 10 bin kişi tahliye edildi
Tarih : 13 Eylül 2017, 20:10
Puan Ver : Moskova'da Bomba Alarmı! 10 Bin Kişi Tahliye Edildi(6/10)2

Rusya'nın başkenti Moskova'da sıcak saatler yaşanıyor. Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, eş zamanlı yapılan ihbarlar nedeniyle yaklaşık 10 bin kişi tren istasyonları, AVM'ler ve üniversitelerden tahliye edildi.

20 YERDE TAHLİYE İŞLEMİ YAPILDI

Rus haber ajanslarının geçtiği son dakika haberine göre, yetkililer eş zamanlı bomba ihbarları nedeniyle alarma geçti.

Yaklaşık 20 bölgenin boşaltıldığını duyuran yetkililer, bu bölgeler arasında üniversitelerin, tren ve metro istasyonlarının yanı sıra AVM'lerin de bulunduğu öğrenildi.

KIZIL MEYDAN VE ÇEVRESİNDE ALARM

Polislerin birden fazla noktada bomba olmasına karşı önlem aldığı bildiriliyor. Ekipler bomba uzmanı köpeklerle binaların içerisine giriyor. İhbar edilen bölgelerin çoğunlukla Kızıl Meydan çevresinde olduğu bildirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Moskova  Da  Bomba  Alarmı  10  Bin  Kişi  Tahliye  Edildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER