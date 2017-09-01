MotoGP'de 9 kez şampiyon olmayı başaran dünyaca ünlü pilot Valentino Rossi, antrenman sırasında kaza geçirdi. Sağ bacağında kırıklar oluşan şampiyon, ameliyat edilecek.

MotoGP Dünya Şampiyonasının başarılı İtalyan pilotu Valentino Rossi'nin, antrenman sırasında kaza geçirdiği ve sağ bacağında kırıklar olduğu belirtildi.

SAĞ BACAĞINDA KIRIKLAR VAR

Rossi'nin takımı Movistar Yamaha'dan yapılan açıklamada, 38 yaşındaki pilotun memleketi Urbino'daki akademisine bağlı gençlerle Enduro tarzı motosikletiyle antrenman sürüşü sırasında düşerek, kaza yaptığı ifade edildi. Kaza sonucunda Urbino Devlet Hastanesinde yapılan kontrollerde, başarılı pilotunun sağ bacak tibia ve fibula kemiklerinde kırıklar tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, İtalyan pilotun en kısa zamanda ameliyata alınacağı kaydedildi.

SAĞ BACAĞI MOTORLA ZEMİN ARASINA SIKIŞTI

İtalyan Rainews24'ün haberinde de kazada, Rossi'nin daha önce sakatlık geçirdiği sağ bacağının motor ile zemin arasında sıkıştığına işaret edildi. Haberlerde, İtalyan pilotun uzun bir süre pistlerden uzak kalmasından endişe edildiği aktarıldı.

Ünlü pilotun babası Graziano Rossi, ANSA haber ajansına yaptığı açıklamada, "Onunla konuştum. Bacağının kendisini son derece kötü etkilediğini söyledi. İyimser değildi." dedi.

Bu arada İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Napoli de twitter resmi hesabından kaza geçiren Rossi'ye destek mesajı yayınlandı. Mesajda, "Sen herkesin şampiyonusun. Hayi Valentino" ifadesine yer verildi.

9 KEZ ŞAMPİYON

Dünyanın en iyi motosiklet sürücülerinden Valentino Rossi, MotoGP'de 9 kez şampiyon olma başarısı göstermişti.

Kaynak: haberinburada