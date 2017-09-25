MOTORİNE ZAM GELİYOR
PÜİS`ten yapılan açıklamaya göre, 27 Eylül`den geçerli olmak üzere motorinde zam beklendiği ifade edildi.
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası(PÜİS), 27 Eylül 2017 tarihinden geçerli olmak üzere motorinde zam beklendiğini açıkladı.
SON FİYATLAR
İstanbul'da katkılı motorinin litresi 4.65 TL'den alıcı buluyor.
Kurşunsuz 95 oktan benzinin litresi ise 5.29 TL.
Kaynak: haberinburada
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