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Mübarek'in Devrilmesinden Sonra ABD İlk Kez Mısır'la Askeri Tatbikat Yapacak

MÜBAREK'İN DEVRİLMESİNDEN SONRA ABD İLK KEZ MISIR'LA ASKERİ TATBİKAT YAPACAK

ABD, Hüsnü Mübarek'in devrildiği 2011 yılından bu yana ilk defa Mısır'la askeri tatbikat yapacak.

Tarih : 05 Eylül 2017, 23:30
Puan Ver : Mübarek'in Devrilmesinden Sonra Abd İlk Kez Mısır'la Askeri Tatbikat Yapacak(7/10)3

Mısır ordusu, 8 yıl aradan sonra ABD ile "Bright Star 2017 (Parlak Yıldız)" adlı ortak askeri tatbikat düzenleyeceğini duyurdu.

TATBİKAT 10 - 20 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞECEK

Mısır ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Parlak Yıldız" tatbikatının ülkenin kuzeybatısındaki El-Alemeyn bölgesinde yer alan Muhammed Necib askeri üssünde 10-20 Eylül tarihlerinde gerçekleştirileceği belirtildi.

"MISIR, ABD İLE İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRMEYİ HEDEFLİYOR"

Ortak tatbikatın güvenlik iş birliğinin yanı sıra terör ve aşırılıkla mücadele konularını kapsayacağı aktarılan açıklamada, "Sonuncusu 2009'da gerçekleştirilen Parlak Yıldız askeri tatbikatı, Mısır ile ABD arasında stratejik ve güvenlik alanındaki ilişkileri güçlendirmeyi hedefliyor." ifadeleri kullanıldı.

MÜBAREK DEVRİLDİĞİNDE İPTAL EDİLMİŞTİ

ABD ile Mısır arasında 1981 yılından itibaren her iki yılda bir yapılan söz konusu askeri tatbikat, Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in halk ayaklanmasıyla devrilmesinin ardından ortaya çıkan siyasi karmaşa nedeniyle 2011'de iptal edilmiş, 2012'de ilk seçilmiş cumhurbaşkanı olan Mursi'nin başa geçmesinin ardındanda bir daha düzenlenmemişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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