Sivas'ta meydana gelen akılalmaz kaza, mucize kurtuluşa sahne oldu.

OTOMOBİL YOLDAN ÇIKARAK TAKLA ATTI

Kaza, saat 17.30 sıralarında Sivas- Kayseri yolu Kovalı mevkinde meydana geldi. Şarkışla istikametinden Sivas'a gitmekte olan Muhsin Sarıkaya (23) yönetimindeki 58 NU 671 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ, 2 KİŞİ YARALI KURTULDU

Tarlaya devrilen ve hurdaya dönen araçtan sürücü Sarıkaya ve kuzeni Servet Sarıkaya (23) yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekipleri tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: haberinburada