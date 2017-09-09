MUĞLA'DA 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Muğla'nın Milas ilçesinde saat 02.23'te, 4 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
Muğla'nın Milas ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
SAAT 02.23'TE OLDU
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.23'te merkez üssü Milas olan 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
Kaynak: haberinburada
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