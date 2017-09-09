Muğla'nın Milas ilçesinde saat 02.23'te, 4 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Muğla'nın Milas ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SAAT 02.23'TE OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.23'te merkez üssü Milas olan 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Kaynak: haberinburada