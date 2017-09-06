MUĞLA'DA ORMANLIK ALANDAKİ YANGIN HIZLA BÜYÜYOR! EVLER BOŞALTILMAYA BAŞLANDI
Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda başlayarak büyüyen yangın, yerleşim yerlerine yaklaşınca evler boşaltılmaya başlandı. Yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor.
Muğla'nın kırsal Zeytinköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yerleşim yerlerine doğru ilerleyen alevlere, havadan ve karadan müdahele sürüyor.
RÜZGARIN ETKİSİYLE KISA SÜREDE BÜYÜDÜ
Muğla'nın Menteşe ilçesinin kırsal Dağpınar Mahallesi Zeytinköy Mahallesi'ndeki ormanlık alandan bugün saat 14.00 sıralarında, alevler yükselmeye başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeye 4 amfibik uçak, 7 söndürme helikopteri, 37 arazöz, 2 dozer sevk edildi.
EVLER VE HAYVAN DAMLARI BOŞALTILMAYA BAŞLANDI
Alevler yerleşim yerlerine doğru ilerlerken tedbir amacıyla Zeykinköy Mahallesi'ndeki evler ve hayvan damları boşaltılmaya başlandı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürerken, köylüler de söndürme çalışmalarına kazma küreklerle destek veriyor.
Hızla büyüyen yangının havadan çekilen görüntüleri:
Kaynak: haberinburada
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